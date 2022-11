Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dans l’affaire du policier tué par Yassine Mahi, vous êtes remonté contre la magistrature : c’est elle qui vous semble responsable ?

La magistrature ne doit quand même pas éluder sa responsabilité. On a essayé de faire passer l’idée que le problème, c’était les policiers qui n’étaient pas restés à l’hôpital et n’avaient pas informé correctement les infirmiers. Le seul qui pouvait le priver de liberté, et il fallait le faire, c’était le magistrat. Il avait les outils (…) Quand je vois la célérité à faire des gardes à vue, des détentions préventives… Et ici, on a quelqu’un fiché par l’OCAM dans les catégories A B, soit celles qui présentent la plus haute dangerosité… À l’époque, le gouvernement Michel souhaitait les mettre sous bracelet électronique…

Cela vous incite à prendre des mesures contre la magistrature ?

Je ne mets pas tout le monde dans le même sac, énormément de gens font très bien leur travail. Mais dans une démocratie, c’est particulier d’avoir un corps qui n’est contrôlé qu’en interne. Nous proposons un contrôle externalisé de son travail. Il faut réformer la justice pour que la séparation des pouvoirs et l’indépendance, des fondements de la démocratie, ne se transforment pas en irresponsabilité. Je crains que ce soit parfois le cas aujourd’hui. « Contrôler » ne veut pas dire automatiquement « sanctionner ».