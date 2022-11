Décès suspect dans la station de métro De Brouckère, dans le centre-ville de Bruxelles, la victime avait 31 ans

Le corps sans vie d’un homme né en 1991 et vraisemblablement sans domicile fixe a été retrouvé ce vendredi matin dans la station de métro De Brouckère, dans le centre-ville de Bruxelles. Il s’agit d’un décès suspect au vu du jeune âge de la victime. Questionné, Martin François, porte-parole du parquet de Bruxelles confirme l’information et précise que « le corps de la victime va être autopsié pour déterminer la cause du décès ».