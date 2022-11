«Vous pouvez me considérer comme membre de l’Open Vld», affirme Alexia Bertrand, nouvelle secrétaire d’État au Budget

« Vous pouvez me considérer aujourd’hui comme membre de l’Open Vld. Je fais partie de la grande famille libérale, mes premières lignes sont avec le président de ce parti et avec le Premier ministre », a expliqué celle qui était encore il y a quelques heures cheffe de groupe MR au parlement bruxellois.

La nouvelle secrétaire d’État a dit prendre ce poste très sensible en ces temps de crise « avec modestie et le sens des responsabilités ». À l’entendre, les événements se sont déroulés très rapidement et ne procèdent pas d’un projet qui aurait mûri depuis plusieurs semaines. « J’ai reçu la demande (d’Egbert Lachaert) aujourd’hui. Et lorsque l’on reçoit une telle demande, on n’a pas des heures pour réfléchir », a-t-elle expliqué.