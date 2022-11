Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pierre, que représente pour vous ce trophée ?

C’est une vraie surprise. Je ne m’y attendais pas, et ce n’est pas de la fausse humilité. Je pensais que Mentissa allait être la gagnante. Je l’adore, elle l’aurait mérité. Ce prix, c’est un accomplissement dans mon parcours et un réel symbole. Je le vois à la télé depuis que je suis gosse. Avec ma cousine, on se réunissait chaque année pour regarder la cérémonie. C’était notre tradition. On rêvait devant Shy’m, Katy Perry et The Black Eyed Peas. Aujourd’hui, c’est hallucinant d’avoir ce trophée entre les mains. Sans le vouloir, je suis parvenu à développer une communauté de fans. Je suis vraiment reconnaissant.