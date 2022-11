Guigui Grenson, figure emblématique de Marche, s’en est allé

Marche-en-Famenne a perdu l’une de ses figures les plus emblématiques. Guillaume Grenson s’est éteint ce mercredi à l’âge de 87 ans. Fils du dernier meunier local – son père tenait le Vieux Moulin à l’époque où c’était encore un moulin – Guigui était ce qui faisait de plus marchois à Marche. Il était en quelque-sorte la mémoire vivante de son quartier. Cette Porte-Basse dont il a fondé le comité au début des années 1960 et qu’il a présidé pendant une cinquantaine d’années. Pompier volontaire une bonne partie de sa vie, Guillaume Grenson était de tous les marchés du 15 août, de tous les carnavals. Le comité de la Grosse Biesse l’a plusieurs fois approché pour endosser le rôle de Grand Mautchî – l’équivalent local du prince carnaval – mais il a chaque fois décliné, préférant la convivialité des coulisses aux mondanités de la scène. La scène, les associations locales l’y ont pourtant porté à plusieurs reprises. En 2016, le comité des fêtes de la Place aux Foires l’élisait « Personnalité marchoise de l’année ». Bien des années plus tôt, la troupe des Mautchîs Mî Tchîs qu’Tî en faisait l’un des personnages de son théâtre de marionnettes. Bricoleur invétéré, amoureux de mécanique, Guigui a travaillé comme chef de chantier chez Calozet (aujourd’hui Socogetra). Lui qui aimait arpenter les rues de sa ville à pied s’est ainsi retrouvé dans le temple de la Formule 1 à resurfacer le macadam du circuit de Spa-Francorchamps. Père et grand-père adoré, il restera dans les mémoires comme un amoureux de sa ville, un ardent défenseur de son quartier, mais aussi une personnalité bienveillante très attachée à sa famille. « C’était une personne à l’écoute des gens, fort dévouée. Un meneur, mais aussi un blagueur, un joueur de pétanque », se souvient l’un de ses comparses de la Porte-Basse. Une personnalité connue de tous, dont la notoriété le rapproche finalement des plus célèbres monuments marchois. De très nombreuses personnes devraient être présentes lundi matin à l’église de Marche pour lui rendre un dernier hommage.