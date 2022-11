Une défaite des Diables nécessaire selon Roberto Martinez: «Nous n’étions pas au niveau qu’il faut pour une Coupe du monde» (vidéo)

Pourtant peu dans ses habitudes, Roberto Martinez n’a pas mâché ses mots en conférence de presse sur la prestation collective de ses ouailles face à l’Egypte vendredi. Le sélectionneur catalan reprochait à ses hommes d’avoir pris ce match un peu trop à la légère et pas assez comme le dernier test de préparation avant d’affronter le Canada en Coupe du monde.

Roberto Martinez, comment analysez-vous cette rencontre face à l’Egypte ?

Il y a plusieurs aspects à analyser. Tout d’abord, on a rempli quelques cases : Eden Hazard a joué 70 minutes, De Bruyne et Vanaken une mi-temps et Meunier et Vertonghen ont fait leur retour. Mais ce que je retiens, c’est que nous n’étions pas au niveau qu’il faut avoir pour une Coupe du monde. On en était même très loin. Il y a sans doute des circonstances atténuantes notamment quand je pense à Michy Batshuayi qui a dû craindre qu’il allait manquer la Coupe du monde. Mais on ne peut pas être satisfait de notre prestation. C’est un « wake up call » juste avant le Mondial. Face à l’Egypte, c’était le moment de comprendre que la Coupe du monde est très proche de nous. On ne peut pas monter sur un terrain et faire une telle prestation si proche de la Coupe du monde. J’ai regardé le match du Canada contre le Japon et ils ont montré qu’ils étaient prêts à disputer un grand tournoi. Nous devons changer notre état d’esprit et jouer avec intensité.

Pensez-vous que cette défaite peut affecter le moral des troupes ?

Non. Ce résultat n’aura pas d’influence sur notre. On se connaît depuis bien trop longtemps pour que le groupe commence à perdre confiance après une défaite en amical. Cela fait six ans que nous sommes ensemble. Après ce « wake up call », on sera prêt pour le premier match contre le Canada à la Coupe du monde.

Vous avez déjà évoqué Eden Hazard mais qu’avez-vous pensé de sa prestation ?

Il était au niveau de l’équipe. Il n’y a pas grand-chose de spécial à dire. Il était là pendant 65 minutes. On a pu voir une performance dont il avait besoin. On a pu voir ses réactions quand on avait le ballon et quand on le perdait. Il peut encore grandir. De toute façon, il ne faut pas faire de bilan individuel sur les joueurs parce qu’on n’était au niveau collectivement et on en était très loin.

Dans les satisfactions de ce match au Koweït, il y a la performance de Loïs Openda…

Ma toute première satisfaction, c’est qu’il est à sa place avec nous. Il est arrivé il y a peu de temps dans le noyau et habituellement, on ne prend pas de troisième attaquant à la Coupe du monde. Mais il est à sa place. Il a montré contre l’Egypte qu’il avait un profil différent des deux autres attaquants. Je suis très heureux de son but.

Parmi les absents, il y avait Jason Denayer. Quelle est sa situation ?

Jason était en « stand-by » en raison de la convalescence de Jan Vertonghen et parce qu’il était près de nous géographiquement. Mercredi, il s’est légèrement blessé lors d’un entraînement. Il va retourner dans son club et on n’appellera pas de nouveau joueur.