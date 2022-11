Jean-Michel Stasse invité au Parlement wallon pour défendre son point de vue sur les zoos: «Les animaux sauvages en captivité sont les grands oubliés»

Cet été, Jean-Michel Stasse, ardent défenseur de la cause animale, a lancé une pétition demandant une réforme de la législation sur les zoos. On le sait, l’Aqualien a fait de la lutte anti-zoo son cheval de bataille. Sa pétition a récolté 1.750 signatures, ce qui lui donne le droit d’être entendu au Parlement wallon.

« Par le biais de trois dossiers, Wolf Eyes démontrera les dysfonctionnements de l’administration du bien-être animal », indique Jean-Michel Stasse. « En exemple, les deux tigres de Bouillon qui, pendant des années, se sont occasionnés des blessures assez importantes. Pour ce dossier il n’y a eu aucune saisie ordonnée par l’administration de Madame Tellier. C’est grâce à Wolf Eyes, à sa pugnacité et aussi grâce à la presse, qu’un des tigres a pu être retiré du zoo de Bouillon. Nous parlerons aussi des otaries du Monde Sauvage (Aywaille) et du Mont Mosan (Huy), qui deviennent aveugles à cause du chlore que les zoos mettent dans les bassins. Il y a d’autres moyens de désinfecter les bassins, mais c’est trop onéreux pour eux. Et enfin, nous évoquerons les ours polaires en captivité, qui sont en grande souffrance sous nos latitudes. »