«Tous unis pour Jorgen»: le magnifique élan de solidarité autour de Jorgen, un petit habitant de Bassenge de 2 ans frappé par une méningite

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Début de semaine, le groupe « Tous unis pour le bien-être de Jorgen » voyait le jour sur Facebook, à l’initiative de plusieurs habitants de Bassenge, émus par le combat que mènent ce petit bout d’homme et sa famille depuis plus d’un an.

Tout commence en août de l’an dernier quand, alors âgé d’à peine 10 mois, Jorgen présente une forte fièvre. Après un second passage aux urgences, le couperet tombe : une ponction lombaire et une prise de sang confirment la méningite bactérienne.