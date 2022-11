Un loup soupçonné d’avoir tué un veau de 200 kilos à Malmedy: «La situation devient incontrôlable»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On a assisté à deux nouvelles attaques dont l’auteur pourrait être le loup, ces derniers jours. Des moutons ont été victimes d’une incursion dans leur pâture du côté de Lasnenville, sur la commune de Malmedy. Un scénario qui devient de plus en plus fréquent. Par contre, ce qui inquiète les éleveurs bovins désormais, c’est le fait qu’un veau blanc bleu belge « cul de poulain » (NDLR : une hypertrophie de l’arrière-train) a été égorgé et en partie dévoré dans une prairie appartenant à Daniel Maraite, à Lamonriville, également dans la commune de Malmedy.