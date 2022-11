Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le Docteur Pietro Scillia a pris la succession de Jean-Claude Dormont comme directeur général de l’hôpital le 1er octobre 2022. C’est le premier DG de Tivoli qui est également médecin. Pietro Scillia est diplômé en radiologie à l’ULB. Il a commencé sa carrière à Érasme, puis fut chef de service à Tivoli de 2005 à 2015 avant de retourner à Érasme jusqu’en 2018. Il est revenu à Tivoli comme directeur médical. Il fut également dans le conseil médical de 2007 à 2015.

Dr. Scillia, vous succédez à Jean-Claude Dormont à la direction générale. Comment s‘est déroulé le processus ?

Nous avons travaillé longtemps ensemble. Une première fois à partir de 2009, quand il est arrivé pour redresser des finances dans le rouge. Il a voulu une collaboration étroite entre les médecins et les gestionnaires. J’ai forcément collaboré avec lui quand je suis revenu comme directeur médical. Pendant le covid, il m’a chargé de la gestion médicale de toute la crise. À l’approche de la pension, Jean-Claude Dormont a proposé au conseil d’administration que je prenne sa succession. Il n’y a pas eu de processus de recrutement en tant que tel, mais c’était formalisé, avec une évaluation par un comité externe.

Quel était votre projet, pourquoi vouloir ce poste, qui ne vous laissera plus le temps d’exercer la médecine ?

Vu ma spécialité, la radiologie, je ne pratiquais déjà plus quand j’étais directeur médical. La gestion médicale demandait beaucoup de temps en période actuelle. Mais je m’intéresse à la gestion. Je voulais remonter l’emprise du projet médical dans l’hôpital, car c‘est quand même son ’’core-business’. Je voulais amener une vision claire là-dessus. Mais aussi avec une vision économiste car c’est une période particulière, et c’est quand même de l’argent public. Il y a donc un cap économique et un projet médical de qualité à mener de front. Un beau challenge pour moi, à 55 ans.