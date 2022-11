Charles III bannit le foie gras de ses résidences royales

Charles, qui milite depuis longtemps pour la protection de la nature, une agriculture biologique et la lutte contre le changement climatique, serait un opposant de longue date au foie gras.

« Merci pour votre lettre à propos des questions éthiques autour du foie gras », écrit le maître de la maison du roi à l’association Peta (People for the Ethical Treatment of Animals), dans un courrier dont l’AFP a obtenu copie vendredi.