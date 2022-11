La Saint Verhaegen fête son retour après trois ans d’absence: «tous les étudiants attendaient cela!»

Peu importe la date, les étudiants ont honoré comme il se doit leur université, durant les deux journées de célébrations et commémorations. Durant la journée de jeudi, ainsi que vendredi matin, avaient lieu les commémorations annuelles. Les dirigeants de l’ULB et de la VUB, certains politiques, comme le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close (PS), et les différentes organisations étudiantes ont rendu hommages aux fondateurs de l’établissement, et aux anciens étudiants de l’ULB ayant perdu la vie en défendant les valeurs du libre examen durant la seconde guerre mondiale.

« Ça fait 3 ans que j’attendais ça, je suis arrivé à l’ULB pendant le covid, c’est ma première Saint V. J’avais hâte de vivre ça. Beaucoup de membres de ma famille viennent de l’ULB, et m’avaient parlé de l’ambiance, et je ne suis pas déçu. Les gens font la fête et la bière coule à flot », nous explique Nathan, étudiant à l’ULB.

La sécurité en priorité

Pour satisfaire les étudiants, et anciens étudiants, présents en nombre ce vendredi, le comité d’organisation de la Saint-V avait tout mis en œuvre pour que tout se déroule sans accrocs, et que les fêtards puissent célébrer l’événement en toute tranquillité. Chaque cercle avait son propre bar, et des points de vente de softs et d’eau étaient présents aux quatre coins de la place du Sablon. L’organisation avait fait attention à ce que la sécurité des étudiants soit garantie.

« La police et des services de sécurité assurent la protection du lieu et vérifient que tout se passe bien, et qu’il n’y ait pas de débordement. Les services d’urgence sont aussi présents pour s’occuper d’éventuelles blessures ou des personnes trop ivres. Un véhicule d’intervention rapide est présent sur le site au cas où il y aurait un problème plus grave. Ce sont également des Safe Zones pour toutes personnes se sentant mal », expliquent les organisateurs.

« On s’attend à une journée chargée mais avec de petits incidents. Il ne devrait pas y avoir d’événements graves cet après-midi », déclarent les services de secours, qui sont restés attentifs durant toute la durée de l’événement, afin d’intervenir rapidement en cas de besoin.

Malgré l’apparition de la pluie, les étudiants n’ont pas manqué l’occasion de faire la fête durant toute l’après-midi. En fin de journée, le cortège a quitté le Sablon pour se diriger vers la place de la Bourse. Les différents cercles étudiants ont alors entonné leurs chants, avant de reprendre tous ensemble le Semeur, hymne de l’ULB.