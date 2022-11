Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le Premier ministre est un grand fan de foot. Vu son job, on imagine qu’il voit la Belgique championne du monde ? « On espère tous qu’elle ira au bout. J’entends les critiques : on dit que c’est une équipe au second stade de sa vie, mais cela signifie qu’elle a énormément d’expérience. Il y a également cette grande faim, cet orgueil de vouloir montrer de quoi elle est capable. Je note aussi que l’on a, a priori, moins de blessés que d’autres équipes. D’accord, Lukaku n’est pas encore disponible, mais bon… Et n’oubliez pas qu’on a le meilleur entraîneur du monde avec le roi Philippe ! La vidéo qu’il a tournée avec Roberto Martinez a suscité énormément de réactions positives à l’étranger. Beaucoup m’en ont parlé. »

« J’aime beaucoup Onana »

Alexander De Croo pointe alors les Diables dont il attend beaucoup. « Il y a des attentes énormes au sujet de Thibaut Courtois, le meilleur gardien du monde qui est en forme. Bien sûr aussi de Kevin De Bruyne : on le respecte pour sa technique incroyable, sa lucidité et sa vision stratégique du jeu. Parmi les révélations, j’aime beaucoup Amadou Onana. Il a un parcours intéressant, il a cru en lui-même et persévéré. Quelle capacité physique ! »

Si ce n’est pas la Belgique, le Premier ministre pointe le Brésil comme champion du monde potentiel.

Suivra-t-il les Diables au Qatar ? « Il n’y a rien de planifié. Les matches à 16h, je les suivrai à mon cabinet. Sinon dans un café de ma commune de Brakel, en famille. »

Derby contre le Maroc

Alexander De Croo reconnaît qu’il n’y a pas un enthousiasme débordant pour ce Mondial, contrairement aux autres fois. « On est en novembre, d’habitude, cela se déroule en été. Il faut reconnaître que le lieu où cela se jouera est contesté, mais je table quand même sur une ambiance derby pour le match des Diables contre le Maroc. »

Nos personnalités Belges

Paul Van Himst

1. Le Brésil.

2. En quarts de finale.

3. Thibaut Courtois ou Kevin De Bruyne, l’un ou l’autre c’est la classe.

4. Oui, avec plaisir dans mon fauteuil.

Christian Piot

1. Le Brésil.

2. Je suis sceptique donc atteindre les quarts, ce serait déjà un bon résultat.

3. Thibaut Courtois, il n’y a pas photo. C’est le meilleur gardien du monde.

4. Oui, quand je le pourrai, même si je suis moins enthousiaste que les autres éditions. Je regarderai les Diables et serai probablement plus attentif à partir des quarts.

Marc Delire

1. La France ou le Brésil mais je dirais les Bleus.

2. En huitièmes de finale.

3. Thibaut Courtois.

4. Je ne raterai pas un match. La plupart, je les regarderai dans les bureaux de RTL.

Ann Wauters

1. Le Brésil ou l’Argentine.

2. En quarts de finale.

3. Kevin (De Bruyne) !

4. Oui, je supporterai les Diables chez moi, en famille. Vu le froid et les horaires, c’est plus simple et confortable qu’aller en extérieur.

Kevin Borlée

1. La Belgique, soyons optimistes !

2. Jusqu’au bout donc.

3. Kevin De Bruyne mais si je devais choisir une surprise, je miserais sur Amadou Onana qui est vraiment très impressionnant.

4. Oui, chez moi. En famille ou entre amis.

Jean-Michel Saive

1. Le Brésil, même si vu mon poste de président du COIB je devrais dire autre chose.

2. J’espère au bout mais…

3. Thibaut Courtois.

4. Oui, chez moi, j’ai même décalé un rendez-vous pour voir un match des Diables. Par contre, je serai dans l’avion lors de Belgique-Croatie.

Michel Lecomte

1. Le Brésil, ce n’est pas original mais cette équipe est costaude partout.

2. Je crains qu’ils s’arrêtent en 8es donc s’ils atteignent les quarts, ça me ravirait.

3. Kevin De Bruyne, même si Thibaut Courtois devrait être fort sollicité.

4. Oui, chez moi, avec mes deux gamins ou des amis proches. Boycotter n’est pas la solution mais il ne faudra pas oublier les à-côtés non sportifs et espérer que la FIFA soit plus attentive pour les prochaines attributions.

Philippe Gilbert

1. Si les Diables ne pouvaient aller jusqu’au bout, je mise sur le Brésil.

2. Je souhaite qu’ils fassent encore mieux que la dernière fois, car c’est sans doute la dernière chance de forger un résultat pour cette génération dorée.

3. Thibaut Courtois, qui évolue constamment à un très haut niveau.

4. Non, le fiasco de l’organisation m’en a enlevé l’envie. Je pense que le sport ne doit pas être organisé à n’importe quel prix !

Eddy Merckx

1. L’Argentine

2. Jusqu’en quart de finale

3. Kevin De Bruyne

4. Oui, chez moi, en famille

Vincent Vanasch

1. La Belgique. Il n’y a pas plus nationaliste que moi ; difficile de dire autre chose.

2. 1ère, donc.

3. Thibaut Courtois. Pas parce que je suis gardien, mais parce que pour gagner un grand tournoi, il faut un grand gardien. Sinon, j’espère que KDB sera au top, et qu’Hazard aura à cœur de montrer aux supporters du Real Madrid qu’il n’a rien perdu de ses qualités. J’espère aussi que les jeunes seront dans le coup. On a vu ça chez les Red Lions : quand ils intègrent le noyau, ils ont la rage !

4. Ça dépendra un peu du calendrier de préparation de notre coupe du monde à nous, programmée en Inde en janvier. Mais je vais au minimum regarder les matchs des Diables, ainsi que les autres gros matchs. Je sais qu’il y a cette polémique relative au Qatar, mais je sais aussi combien il est important pour les joueurs de se sentir soutenus. On a pu le constater sur la Grand-Place, quand nous sommes rentrés de la coupe du monde 2018.

Thibaut Roland

1. Je rêve secrètement d’un Eden Hazard qui mettrait tout le monde d’accord. Eden, c’est le football dans ce qu’il a de mieux : beau, sincère, accessible.

2. Puisque le but d’un pronostic est de se planter, je dirais qu’on s’arrêtera en huitièmes (le dire, c’est le meilleur moyen d’aller beaucoup plus loin et d’enfin ramener la coupe à la maison)

3. Je ne vais pas faire dans l’originalité mais l’effectif brésilien est de loin le plus fort. Ils peuvent perdre Neymar et continuer à gagner sur une jambe et en jouant en marche-arrière.

4. Je vais regarder les matchs mais à la maison. C’est une façon de ne pas s’enflammer autour d’un événement qui pose quand même beaucoup de questions et de ne pas non plus lâcher les Diables.

Benjamin Deceuninck

1. Le Brésil

2. Quart de finale !

3. Thibaut Courtois