«Couac», un spectacle humoristique à Dour: participez à notre concours pour profiter d’une belle soirée en famille

C’est le vendredi 25 novembre, à partir de 20 heures, que vous pourrez assister au spectacle Couac au sein du centre culturel de Dour. Il s’agit d’une pièce proposée par la compagnie du Plat Pays, une pièce qui se concentre sur un personnage entier et spontané, un peu naïf et un peu distrait. Objectif : parler avec dérision de nos petites habitudes et de nos « TOC ». Bientôt à Dour. - DR

« C’est un spectacle essentiellement visuel et sonore, dans un univers onirique et surréaliste, au centre duquel un personnage se retrouve ballotté entre réalité et fiction », précise le centre culturel de Dour pour présenter la soirée.

Vous pourrez y assister en famille, avec vos enfants, à partir de 6 ans. Le prix des places est à 10 euros ou 8 euros en prévente. C'est 7 euros pour les moins de 12 ans. Vous pouvez réserver au centre culturel en téléphonant au 065/76.18.47.