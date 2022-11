Ça va se savoir: l’Italie sur écran géant, le frère Taloche et l’accent de Pagnol germanophone

Le député spadois Charles Gardier s’est mis au théâtre récemment. Il a écrit et joué dans une pièce où il raconte un peu sa vie. Le résultat était assez sympathique, et lorsque nous l’avons vue, il a même été aidé par un invité de choix. Le pitch de la pièce est simple. Charles Gardier va chez son psy où il se confie. En prélude, lors de chaque représentation, une célébrité se trouve dans le fauteuil du psy. La directrice de la Courte Echelle, Sabine Laruelle et Alda Greoli ont notamment participé. Lundi, c’était au tour de Bruno Taloche. Il racontait un rêve où il étranglait son frère. « J’avais mes mains autour de son gros cou et je serrais », déclarait-il devant une salle comble et hilare. Pour l’anecdote, même dans le rêve imaginé, Bruno ne tue pas Vincent. « Je ne saurais pas, j’ai encore besoin de lui », plaisantait-il.

La germanophone chez Pagnol

Croisée au spectacle de Charles Gardier, la juge de la cour constitutionnelle, Kattrin Jadin, nous a parlé de son passé théâtral. Il y a une vie de ça, elle a joué dans une pièce qui rassemblait les trois œuvres emblématiques de Marcel Pagnol à savoir Marius, Fanny et César. Sauf que, comme chacun le sait, les pièces de Pagnol se déroulent à Marseille, non loin du vieux port. On y emploie un langage local, bourré d’expressions typiques à la fois de l’époque et du lieu. Pour que ça fasse plus « couleur locale », il faut que l’on parle avec l’accent du sud. Si Kattrin Jadin a bien un accent du sud, c’est plutôt celui du sud-est de la Belgique puisqu’elle est germanophone. « J’avais beaucoup de mal. Le metteur en scène me disait qu’on n’y croyait pas. À un moment il m’avait même dit d’abandonner et de tout faire avec mon accent à moi. J’ai travaillé travaillé. Et j’ai fait tout avec l’accent peuchère ! »