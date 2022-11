Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Mercredi soir, peu après le tirage au sort de l’Euro 2023 de volley qui, côté féminin, se disputera, l’été prochain, pour la plus grande partie en Belgique, Anna Koulberg a échangé avec quelques-unes des autres membres de l’équipe nationale via Whatsapp. « Avec la Serbie, championne du monde, et la Pologne dans notre poule, cela risque d’être dur, mais si on veut atteindre le top, c’est contre de telles adversaires que l’on apprend », dit-elle. « Et puis, à la maison, avec nos supporters pour nous soutenir, ce sera sympa ! »

Agée d’à peine 18 ans, Anna Koulberg, c’est logique, n’a pas encore eu le temps d’être blasée. Mais, de toute façon, ce n’est pas dans les habitudes de la maison. « Au-delà de ses qualités sur le terrain qui font d’elle une joueuse moderne, ce qui marque, chez elle, c’est son caractère éternellement positif », affirme Gert Vande Broek, le coach des Yellow Tigers. « Malgré le fait qu’elle est la plus jeune du noyau, qu’elle n’a rejoint qu’en mai dernier lors d’un match de préparation en Roumanie, elle parvient à détendre l’atmosphère comme personne dans les moments de stress. Elle a un super contact avec tout le monde. »

« Eux, c’est eux, et moi, c’est moi ! »

Son amour du volley est une autre de ses qualités. Le sport dont elle aimerait faire sa profession s’est présenté à elle comme une évidence avec les ex-internationaux Sacha Koulberg et Anja Duyck comme parents, une ascendance dont on lui parle, selon elle, « un peu trop souvent » parce qu’« eux, c’est eux, et moi, c’est moi ! ».