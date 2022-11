Laetitia, 41 ans, tabassée et menacée avec une arme à feu à Dour: «Il m’a montré son pistolet, je suis restée tétanisée»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Laetitia Isaac n’aurait jamais imaginé que sa vie allait devenir un enfer en aidant un sans-abri, et pourtant… Le mercredi 19 octobre, la Douroise d’adoption rencontre le dénommé O. au CPAS de Boussu. Bien gentille, Laetitia se propose de l’aider et lui prend son linge à laver. Quelques jours plus tard, la quadragénaire croise le pseudo-sans-abri, qui marche dans la direction de Dour. L’homme à qui elle vient en aide lui fait prendre une route sous prétexte que c’est un raccourci, et là elle assiste impuissante à son agression…