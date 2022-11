Philippe Albert tire les conclusions de la défaite des Diables contre l’Egypte: «Martinez devra faire des choix qui feront des déçus»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

1 « Sans un arbitre folklorique, Batshuayi aurait dû obtenir un penalty qui aurait pu tout changer »

« Je peux comprendre qu’un directeur de jeu ne puisse pas tout voir. Mais quand il prend la peine d’aller consulter lui-même le ralenti, il doit accorder le coup de réparation : 100.000 fois sur 100.000 ! C’est totalement incompréhensible. Si la Belgique avait mené au score à ce moment-là, je ne suis pas certain que la physionomie du match aurait été la même. Michy a eu un rôle plus ingrat que son successeur sur le terrain, car il est toujours plus difficile d’évoluer contre une défense qui n’est pas encore usée. Mais que cela n’enlève rien aux mérites d’Openda, auteur d’une excellente montée au jeu : l’attaquant lensois s’est montré très engagé dans son pressing et très malin dans l’utilisation de la profondeur. Aucun doute là-dessus : il a fait davantage que simplement marquer des points. À mes yeux, il s’est inscrit en postulant à une place de titulaire pour le Canada. »

2 « Carrasco s’est montré plus performant qu’Eden Hazard, derrière lui comme à sa place »