Le coût des sites internet de nos ministres varie entre plus de 10.000 euros et moins de 500 euros

Le saviez-vous ? Chaque membre du gouvernement bruxellois dispose de son propre site internet personnel, à l’exception des ministres Ecolo, Alain Maron et Barbara Trachte, qui se partagent un même site internet. Le but de ces sites internet est de permettre à chaque ministre de communiquer sur les projets en lien avec ses compétences, sur son parcours, sur son équipe et sur les moyens pour rentrer en contact avec le cabinet du ministre.

Si chaque membre du gouvernement dispose d’un site internet et que le contenu est similaire, le coût est bien différent d’un ministre à l’autre. C’est ce qu’on apprend à la lecture des réponses adressées au député bruxellois Marc Loewenstein (DéFI) qui a posé la question.

Le ministre-président Rudi Vervoort (PS) a dépensé 3.950 euros lors de la création de son site internet. Celui-ci a d’ailleurs fait l’objet d’une refonte en janvier 2019 sous la précédente législature. Chaque année, la maintenance (hébergement + noms de domaine) coûte 165,11 euros. Ces montants sont à charge du cabinet.