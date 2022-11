Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

A côté des stades, on n’en oublierait presque que le Qatar a dû aussi construire une équipe. A vrai dire, malgré ses participations formatives à la Copa América 2019, avec une élimination au 1er tour, puis deux ans plus tard à la Gold Cup, où il a atteint les demies contre les États-Unis, on connaît peu de choses des Grenats. Et le peu qu’on en a vu – ceux-ci complétaient officieusement le groupe qualificatif A avec l’Azerbaïdjan, le Luxembourg, le Portugal, l’Irlande et la Serbie –, n’invite pas à un optimisme sans frein sur ses chances d’accéder aux huitièmes de finale de sa Coupe du monde. Le Qatar avait alors remporté 9 points sur 30, encaissant plus de lourdes défaites (3x 4-0) que de victoires (2)…

Une préparation de six mois

Pourtant, le Qatar compte bien éviter la honte d’être la seconde nation hôte à être défenestrée au bout du tour de chauffe après l’Afrique du sud (2010). Et l’Emir Al-Thani goûterait très peu un faux pas des siens d’entrée de jeu, contre l’Equateur, l’adversaire le plus abordable. Une défaite engagerait mal aussi l’affaire sur le plan sportif avec la perspective pour les amphytrions d’affronter ensuite, avec un degré crescendo de difficulté, le Sénégal puis les Pays-Bas.