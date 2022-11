Les Diables battus par l’Egypte avant la Coupe du monde: une triste première depuis… 1986

Si le fort taux d’humidité au sein du stade Jaber-Al-Ahmad de Koweït City n’a pas joué en faveur des Diables rouges, ceux-ci sont aussi et surtout tombés face à une sélection égyptienne affamée (1-2). Malgré leur absence au Qatar, les Pharaons se sont montrés appliqués, organisés, avec la volonté de montrer ce qu’ils valaient face à la deuxième nation du classement FIFA. Contre cette détermination de tous les instants, les Belges ont cédé. Et ils n’ont pas tous été irréprochables… N’est-ce pas Eden Hazard, Timothy Castagne, Hans Vanaken et Kevin De Bruyne ?

Une défaite qui, fondamentalement, n’a rien de dramatique en soi au regard du contexte amical. Elle doit plutôt agir comme une fameuse piqûre de rappel à quelques jours de l’entrée en lice face au Canada (mercredi 23/11). Se rappeler que la sélection n’est plus à son « prime », qu’elle ne peut plus se permettre de paraître pour prester. Tout simplement, qu’elle devra enfiler son bleu de travail si elle veut franchir la phase de poules. « Nous devons tirer des leçons de nos erreurs pour préparer du mieux possible notre premier match », précisait Yannick Carrasco, l’un des meilleurs Diables ce vendredi soir.

Quatre victoires pour la génération « dorée »

Les hommes de Roberto Martinez débarquent, donc, à Doha avec un revers dans leurs valises. Des valises probablement emplies de doutes et d’interrogations. Pour preuve : jamais cette génération « dorée » n’avait abordé un grand tournoi avec une contre-performance au compteur. Autrement dit, ils étaient toujours parvenus à se rassurer, un tant soit peu, juste avant le coup d’envoi de la compétition : 1-0 contre la Tunisie en 2014, 3-2 contre la Norvège en 2016, 4-1 contre le Costa Rica en 2018 et 1-0 contre la Croatie en 2021. Étonnant.

Pour le coup, l’Égypte a renvoyé la Belgique… 36 ans en arrière. Car il faut remonter à 1986 pour trouver trace d’une défaite de la sélection nationale juste avant un grand tournoi. Les Diables rouges s’étaient inclinés, à Bruxelles, contre la Yougoslavie (1-3) juste avant de s’envoler pour le Mexique. Entretemps, une victoire ou un partage avait toujours été décroché, tant en prémisses des Mondiaux 1990, 1994, 1998 et 2002 qu’avant l’Euro 2000. Les joueurs actuels prendront peut-être exemple sur leurs célèbres ainés, détenteurs de la quatrième place finale à l’époque. C’est tout ce qu’on peut leur souhaiter… en signant, eux aussi, un parcours historique. Le défi est de taille.