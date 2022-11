Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

The Last Dance pour Jean-Michel Larqué, l’un des consultants cultes du paysage audiovisuel français. À 75 ans, l’ancien médian international français, passé à la postérité via le duo qu’il a formé pendant un quart de siècle avec Thierry Roland, s’apprête à tirer définitivement sa révérence. Revenu aux affaires juste avant l’Euro 2020 par passion du métier, il se projettera une nouvelle fois vers l’avant pour Sudinfo, dont il est le consultant international sur les grands tournois depuis l’Euro 2016. Attachez vos ceintures, le propos est souvent décapant mais toujours frappé au coin du bon sens.

Jean-Michel Larqué, le débat fait rage depuis de nombreux mois et la question s’impose dès lors comme une évidence. Que vous inspire sur le plan philosophique l’ouverture de la Coupe du monde, ce week-end au Qatar ?

Elle me pose question. Beaucoup de questions. Sur le plan existentiel et sur celui de l’éthique. Pourquoi les responsables de la sphère d’influence de la FIFA, juchés tout là-haut sur leur perchoir doré, se défilent-ils aujourd’hui aussi piteusement quand il s’agit de justifier leur double choix de 2010 face à l’opinion publique ? Je pense notamment à l’ancien président Sepp Blatter à qui l’on peut demander pour quelle raison il n’effectuera pas le voyage jusqu’au Qatar. J’admets qu’il n’est peut-être pas dans une forme olympique à 75 ans, mais ça n’explique pas qu’il se terre chez lui en Suisse en expliquant à qui veut l’entendre, qu’il n’est pour rien dans cette histoire. Cette amnésie persistante démontre à quel point du côté du siège de la FIFA, le ver est dans le fruit. Peut-être même qu’il n’y a plus de fruit du tout. Aucun doute n’est possible : Sepp Blatter et l’ancien Secrétaire général Jérôme Valcke ont tiré les ficelles de la procédure de la double attribution de 2018 et 2022 à deux pays dont la moralité n’est pas la qualité première. Je comprends dès lors que les footballeurs se sentent aujourd’hui pris en otage entre l’opinion publique qui réclame des comptes à la maison mère et des organisateurs qui ne sourcillent qu’à peine face aux demandes de justification de la communauté internationale.

Fallait-il boycotter l’événement ?

C’est trop facile de raisonner de la sorte. Simpliste, oserais-je même.