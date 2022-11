Une bijouterie de Verviers cambriolée en pleine journée! «Il a fait un trou dans la vitrine et il a pris l’or»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Incroyable. Là, à la vue de tous, en pleine rue, en pleine journée, un homme est parvenu à briser la vitrine d’une bijouterie pour s’emparer de bijoux en or. On peine à y croire et pourtant, c’est ce qui est malheureusement arrivé à Guy de Wergifosse, le patron de la bijouterie du même nom, située rue de Heusy à Verviers. « Je n’étais pas là sur le temps de midi. Quand je suis arrivé à 14h, la police étant devant la porte. »