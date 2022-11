Grave accident de la circulation ce vendredi soir dans le Tournaisis: le conducteur admis dans un état critique à l’hôpital après avoir percuté un poteau électrique

Un SMUR, une ambulance, un véhicule de désincarcération, un camion pour le balisage des lieux et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. Les services d’Ores sont également intervenus. Pour une raison que l’enquête devra tenter de déterminer, un conducteur a perdu le contrôle de sa voiture qui a terminé sa course contre un poteau d’éclairage public.

« La voiture a percuté latéralement, du côté passager, ce poteau électrique. Le conducteur, qui était seul à bord et seul en cause, a été désincarcéré. La victime a été prise en charge par les urgentistes et transféré au service des urgences du Centre Union du ChWapi de Tournai », explique le lieutenant Gil Van Houck qui a dirigé l’intervention. La voiture qui était conduite par la victime est immatriculée en Belgique. Vu que le choc était latéral, on ignore pour l’instant si l’automobiliste se dirigeait vers Tournai ou en direction de la proche frontière française.