Angèle élue artiste féminine francophone de l’année aux «NRJ Music Awards»

Les NRJ Music Awards, la traditionnelle cérémonie diffusée sur TF1 et qui récompense le meilleur de la musique, est de retour pour une 24ème édition. Comme d’habitude, c’est depuis le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes que les lauréats sont annoncés, et surtout que le show est diffusé !

Lors des « NRJ Music Awards » ce vendredi, l’artiste belge a reçu l’award de l’artiste féminine francophone de l’année.