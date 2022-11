Le MR bruxellois «surpris» par l’annonce d’Alexia Bertrand: «Le fait qu’elle passe à l’Open VLD va débloquer pas mal de chose en interne»

C’était la surprise vendredi en fin de journée dans les rangs du MR bruxellois. Alexia Bertrand (6.098 voix de préférence aux élections régionales de mai 2019), qui était encore cheffe de groupe MR au parlement bruxellois le matin, est devenue en fin d’après-midi secrétaire d’État au Budget dans le gouvernement fédéral. Par la même occasion, Alexia Bertrand a décidé de rejoindre les rangs de l’Open VLD. « Vous pouvez me considérer aujourd’hui comme membre de l’Open Vld. Je fais partie de la grande famille libérale, mes premières lignes sont avec le président de ce parti et avec le Premier ministre », a déclaré Alexia Bertrand lors d’une conférence de presse. « Je ne sais pas encore si je serai à la fois membre du MR et de l’OpenVLD. Je sais qu’il est possible de le faire, mais je ne sais pas encore si je le ferai », a-t-elle ajouté.

« C’est une véritable surprise. Je l’ai appris par les médias », commente une députée MR. « Je l’ai appris par la presse. Ce fut une claque », ajoute un autre député. « Ce fut une énorme surprise. Elle a pris tout le monde de court », commente une source libérale. « Même le président Georges-Louis Bouchez n’était pas au courant », précise une autre source au MR bruxellois.

L’effet de surprise passé, tout le monde tourne déjà son regard vers l’avenir. « Le fait qu’elle passe à l’Open VLD va débloquer pas mal de chose en interne », nous souffle une source libérale. Pendant l’été, Alexia Bertrand n’avait pas pu cacher sa déception d’avoir vu débarquer Hadja Lahbib au poste de ministre des Affaires étrangères en remplacement de Sophie Wilmès. Fin août, la Wolusanpétrusienne n’avait pas manqué d’annoncer qu’elle était candidat à la ministre-présidence en région bruxelloise. En d’autres termes, elle annonçait qu’elle était la tête de liste régionale pour le MR. Une sortie médiatique réalisée sans l’aval de son président de parti Georges-Louis Bouchez, ni celui de son président régional David Leisther.

En rejoignant l’Open Vld, Alexia Bertrand offre donc le champ libre à David Leisther pour devenir la tête de liste régionale MR. « C’était source de tensions entre eux », nous souffle-t-on. « Cela va rebattre les cartes concernant Hadja Lahbib qui pourrait maintenant devenir candidate sur la liste régionale », précise une autre source libérale. David Leisther deviendra probablement le nouveau chef de groupe MR au parlement bruxellois. La décision devra être prise par le président du MR pendant le week-end. « David Leisther est le choix logique », soufflent plusieurs sources MR. « Mais est-ce qu’il sera capable de continuer de cumuler toutes ses fonctions au sein du parti, à Watermael-Boistfort où il est président du CPAS et au parlement bruxellois ? » s’interroge un député.

Fini la politique à Bruxelles pour Alexia Bertrand ?

Et quid de l’avenir politique d’Alexia Bertrand en région bruxelloise ? « C’est fini de voir Alexia sur une liste régionale du MR. Je ne sais pas ce qui a été négocié mais je vois mal l’Open VLD lui offrir sur un plateau un poste de secrétaire d’Etat sans lui demander d’être candidate sur une liste Open VLD en 2024 », analyse un autre député. A moins d’un changement de la loi, voire même de la constitution, Alexia Bertrand ne peut pas se présenter sur liste Open VLD à la Région bruxelloise. Comme elle a été candidate sur la liste MR en 2019, elle fait partie du collège francophone et ne peut pas changer de « sexe linguistique ».

Par contre, Alexia Bertrand pourrait se retrouver sur une liste Open VLD à la chambre des représentants. Ou même candidate Open VLD sur une liste MR à la Chambre. À ce niveau de pouvoir, les règles sont différentes. On se souvient d’ailleurs qu’Ecolo et Groen n’avaient pas hésité à faire liste commune en 2019 à la chambre pour la circonscription de Bruxelles-Capitale. Alexia Bertrand pourrait également décider de déménager en dehors de Bruxelles.

Au parlement bruxellois, Alexia Bertrand sera remplacée par Alain Vander Elst, chef du groupe MR au conseil communal d’Evere et ancien échevin du Commerce à Evere entre 2006 et 2012. « C’est une surprise. Mon téléphone n’arrête pas de sonner », commente le futur nouveau député.