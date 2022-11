Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ils dévalent les escaliers de métro, brandissant leurs drapeaux et vareuses du Brésil. Ils s’enjaillent sur la Corniche de Doha, aux couleurs du Portugal. Ou encore disent toute leur admiration pour Hazard devant une caméra. Mais ces supporters des grandes équipes du monde surjouent un peu leur enthousiasme et ont tous l’air tout droit venus d’Asie du Sud-Est. A quelques jours du coup d’envoi du Mondial, ces images filmées au Qatar suscitent la moquerie de nombreux internautes, qui y voient des fans « fabriqués de toutes pièces », voire payés par l’émirat. Elles seraient une nouvelle illustration de cette Coupe du monde « artificielle » dans l’Etat du Golfe. Car depuis une attribution controversée, le Qatar est soupçonné d’être un pays sans foot capable de s’acheter la compétition la plus prestigieuse de la planète.

Pour la première fois, un Mondial va se dérouler au Moyen-Orient, alors que la Fifa le réservait jusque-là plutôt à l’Europe et à l’Amérique du Sud, les deux berceaux du ballon rond. L’émirat, qui souffre d’une image de pays « synthétique », se voit donc reprocher pêle-mêle la faiblesse de son équipe nationale, son absence d’histoire footballistique, la mollesse populaire dans ses stades…