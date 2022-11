Un avant-goût de Noël pour les coups de cœur régionaux de ce week-end

La saison de Noël se met en place, au bonheur des amoureux de cette magie particulière des fêtes de fin d’année. L’esprit festif des marchés de Noël réchauffera les initiés. Les communes s’organisent, et le bal commence à Jalhay, Soiron, Verviers et Thimister.

L’Office du tourisme de Jalhay (place du Marché 242 à Sart) met à l’honneur Christiane Lousberg et l’exposition de ses réalisations faites mains, des petits personnages en tissu et au crochet. Son amour pour les fêtes de Noël la mène à présenter ses créations dès ce 18 novembre et jusqu’au 4 décembre, du jeudi au vendredi de 9h à 12h30 puis de 13h à 17h30 et le mercredi de 13h à 17h30.

exposition-de-christiane-lousberg

Soiron enfile aussi ses chaussons de Noël pour son 2e village organisé par les écoles communales de Soiron et Croix Rouge. L’année passée, l’événement avait rameuté du monde pour profiter des animations, grimages, musique, et la venue du père Noël qui fait son retour pour cette nouvelle édition. Il commencera son grand tour annuel et sera au rendez-vous le 19 novembre dans la cour de l’école de Soiron, ainsi que des commerçants et des animations musicales.

Le village de Noël illuminera aussi le centre de Lambermont, rue Saint Bernard de 15h à 01h le samedi et de 12h à 19h le dimanche, avec animation du DJ Arnaud Adams. L’événement est organisé par l’ASBL LBMT 1797. Le centre revêtira ses tenues de fêtes. Dimanche, une tombola et une visite du père Noël égaieront petits et grands, en collaboration avec L’ASBL Troll.

On change de décors à Thimister Clermont pour honorer les traditions lors du marché Alsacien, organisé par la royale jeunesse de Thimister. Du 18 au 20 novembre, l’événement unique en Wallonie se tiendra dans le centre pour sa 10ème édition. L’anniversaire se fête en réunissant 60 chalets dont 45 exposants alsaciens, l’occasion de déguster de nombreux produits du terroir.

2. Les automates de Jacky Servais au rendez-vous

Le doudouland de Jacky Servais de retour. - F.P.

L’habitant de Mongombroux, rue de Jalhay à Verviers, vous propose de découvrir ses 120 automates au rez-de-chaussée de son habitation. Sa collection, dont 80 crèches de Noël et plus de 200 peluches, ravira les intéressées qui pourront entrer dans cet univers féerique. Les entrées sont sous réservation au 0495/151187 ou via jacky.servais@gmail.com.

3. Saint-Nicolas de la partie à la foire aux noix de Spa

De très nombreux stands attendent les visiteurs. - F.H.

Après deux ans d’absence, la foire aux noix de Spa revient dans le centre-ville. Il n’y a pas que la Noël au programme de ce coup de cœur. Ce samedi 19 novembre accueillera les nombreux exposants, plus de 200, et surtout la venue de Saint-Nicolas. Les commerçants ouvriront leur stand à partir de 8h, jusque 20h.

4. La musique folk celtique en concert à Baelen

Photo prétexte - F.H.

L’European Celtic Orchestra propose un large répertoire de musique folk celtique, accompagné de nombreux musiciens belges et d’ailleurs. Leur concert automnal se tiendra au à l’Église St-Jean Baptiste de Membach ce dimanche 20 novembre de 17h à 18h30. Ce « véritable voyage en terre celtique » est sous réservation au prix de 8 €, et gratuit pour les moins de 12 ans.

5. La semaine de l’arbre démarre ce samedi

Céline Tellier avait lancé la semaine de l’arbre à Court-Saint-Etienne l’an passé. - Commune de Court-Saint-Etienne.

La semaine de l’arbre démarre ce week-end pour la traditionnelle distribution de plants dans toute la région. Les 206 communes wallonnes proposeront des activités autour de la thématique. Venez en apprendre davantage sur la plantation d’arbres et de haies, chaussez vos bottes et devenez acteur de projet collectif, échangez vos expériences avec des professionnels et inspirez-vous pour devenir vous aussi peut-être acteur.trice d’un projet de plantation… Retrouvez les informations sur le site des communes pour les différents sites de distribution.

semaine-arbre