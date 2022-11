On a trop de champions du monde dans la région de Charleroi

Je me cite et j’ouvre mes guillemets comme disait je ne sais plus quel humoriste : « Quoi ? Encore une championne du monde ? Mais c’est pas vrai, hein, dis, chaque Carolo qui va faire un tournoi à l’étranger revient champion d’Europe ou du monde ! À un moment, faut arrêter, tout ça n’a plus aucune crédibilité… »

En l’occurrence, vu que ça concernait au début de cette semaine la Gillicienne Sarah Chaari, sacrée championne du monde de taekwondo au Mexique dans une fédération dûment référencée, j’étais dans l’erreur. Heureusement pour moi, plusieurs collègues ayant directement en quelque sorte indagué au surplus, m’ont démontré que je faisais fausse route en négligeant dans un premier temps le titre dont question.

Effectivement, cette jeune fille fait bien exception à une triste règle malheureusement très répandue dans les arts martiaux qui veut que chaque sport compose avec une multitude de fédérations qui produisent donc une multitude de titres, aux énoncés parfois alambiqués, genre champion sous-continental, n’ayant guère de valeur et faisant donc au final plus de mal que de bien à la discipline concernée.

En boxe anglaise, que je suis depuis très longtemps, j’arrive directement à discerner ce qui est gonflé à la pompe et ce qui ne l’est pas. En boxe thaïlandaise, avec des champions internationaux dans un (trop) grand nombre de communes carolos, ce qui ne tient donc absolument pas la route, c’est déjà plus compliqué. En judo, le problème se pose déjà beaucoup moins. Par contre, en karaté, avec toutes ces variantes et styles différents, c’est souvent mission impossible pour s’y retrouver…

Bref, encore bravo à Melle Chaari, qui peut légitimement rêver des prochains Jeux olympiques !