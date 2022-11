Notre grande interview avec Pierre Kompany, le papa de Vincent: «Les disputes politiques à propos de Good Move n’aident pas le citoyen»

«Soyez curieux des sciences»

Pierre Kompany, dont le père était chef d’entreprise, a toujours été passionné par les sciences.

La physique cela vous a toujours intéressé ?

« Je suis ingénieur depuis ma naissance. Déjà chez moi, il y avait un pari entre mon père et mon oncle. Mon père me voyait médecin ou dans ce type de métier. Mon oncle me voyait ingénieur et il avait raison. »

En quoi les sciences sont passionnantes ? Tellement de jeunes chez nous ont peur d’aller vers les sciences…

« Elles permettent d’apprendre tellement. Comment fonctionne une fusée ? Comment un train s’arrête ? Les sciences permettent de tout comprendre si on prend le temps de lire. À l’âge de 14-15 ans, j’allais à la bibliothèque lire tous les livres des inventeurs. J’étais très curieux : Einstein… En lisant toutes ces inventions, on prend une autre mesure de l’impact de la vie scientifique dans notre quotidien. Il faut avoir une curiosité qui fait 360º. »

Vous avez voulu la transmettre à vos enfants ?

« Dans l’éducation des enfants, nous avons d’abord insisté sur le fait qu’ils devaient étudier. Ils devaient au moins terminer leurs humanités. Et puis avec les enfants, on a des surprises. Je me souviens de ma fille… quand je vais l’inscrire à la VUB. À l’inscription, je vois que la facture est plus élevée que prévu. Elle avait pris deux inscriptions : une en communication et une pour Solvay, ingénieur. Elle ne m’avait pas prévenu. Ce fut une surprise. Mais première question a été comment tu vas tout faire ? »

Comment donner le goût du travail aux jeunes ?

« Quand j’exposais place Rogier au salon des inventeurs, mes enfants étaient là et tout petit, ils découvraient et apprenaient le goût d’être imaginatifs. Cela place les enfants dans une situation où ils ont une certaine compréhension des technologies dans le monde et de la valeur du travail. C’est encore plus important aujourd’hui. »

Un message aux enfants ou aux parents ?

« Il faut les laisser créer. Quand je vois des petites inventions chez les jeunes, et même quand ils répètent une invention qui a déjà été réalisée, on développe l’esprit de réflexion et créatif. »

V.Li.