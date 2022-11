L’édito de Guy Lemaire > Il est arrivé

Une exception obtenue de haute lutte en 1951, puisque les vins nouveaux ne peuvent être libérés (en France) qu’à partir du 15 décembre.Le Beaujolais Nouveau est donc arrivé. Rengaine. Quoique… On en a dit tellement de mal (à raison) qu’il est juste de nuancer quand il ressemble vraiment à du vin. C’est le cas avec ce millésime 2022. Il serait d’ailleurs plus juste de parler « des » Beaujolais tant les terroirs nuancent les 8000 hectares de production du primeur (soit un tiers de l’appellation). La popularité du Beaujolais Nouveau doit beaucoup à Georges Duboeuf qui fit d’un événement local une fête planétaire. Aujourd’hui encore, elle est attendue et considérée comme telle, au Japon surtout qui en consomme le quart d’une production ramenée à une quinzaine de millions de bouteilles. Nos ardeurs à nous ont été réfrénées par trop de millésimes aux levures artificielles mal dosées qui inclinaient à trouver dans le vin davantage de banane et de violette que de raisin. Le 2022 révèle de la fraîcheur sous une robe soutenue, il est charnu et généreux pour un vin jeune (la haute maturité des raisins y est pour beaucoup). Certes, ça reste un « petit » vin de soif et de plaisir auquel quatre jours de macération ont suffi. Le Gamay noir à jus blanc (son cépage quasi exclusif) en a tiré profit. À boire sans prise de tête sur une belle assiette de charcuterie, par exemple. Avec une entrée de gamme aux environs de 5€ la bouteille, vous ne prendrez pas trop de risques !