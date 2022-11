Distiller en finesse

On évoque beaucoup les micro-brasseries et un peu moins les distilleries artisanales qui ont connu un spectaculaire essor ces dernières années. En matière de production de gin, essentiellement. Les marques, en Belgique, se comptent par dizaines.

Phénomène de mode qui devra faire ses preuves sur la durée. Avec un constat plutôt réjouissant : les fabrications sont généralement de (très) bonne qualité. Au hasard, quelques références étonnantes et fréquentables parmi tant d’autres. On peut les découvrir sur place, sur les lieux mêmes de la distillerie. MOULIN DU LOUP Maximilien Hayet n’a pas encore 24 ans et il y a déjà plus de deux ans qu’il a lancé son « Moulin du Loup », dans un ancien moulin à eau de Trivières (La Louvière). Il y a transformé l’eau en rhum d’abord (quatre variétés), en gin ensuite (trois étiquettes) et même en pastis ! Il a également enrichi sa gamme de pralines avec la complicité du chocolatier local « Aux délices de la cabosse ». Maximilien, un autodidacte passionné de chimie, maîtrise de A jusqu’à Z une chaîne qui va de la fabrication jusqu’à l’étiquetage. Et c’est du belge ! Y compris l’alambic en cuivre que lui a créé un autre artisan soucieux de tradition. Il peut aussi vous aider à élaborer votre propre alcool à façon. Une visite de la distillerie avec dégustation (10€) vous fera découvrir le lieu, les produits et ce jeune entrepreneur de chez nous. Sur réservation (0473/566.029). Quartier du Pont 35 – 7100 Trivières.

LES APEROS DE PHILOMèNE C’est encore de passion qu’il s’agit aux « Apéros de Philomène » créés en 1993 au pays de Herve par Jean-Pierre Born qui, tout comme son successeur waterlootois Pascal Lorie, a quitté le monde professionnel de l’industrie pour celui de l’artisanat. En 2015, Pascal a installé « Les Apéros » dans une superbe grange de ferme (1707) de Vieux-Genappe. Il y produit du gin, des apéritifs aux plantes, des vins de fruits et 28 variétés de pékèts dont le moins étonnant n’est pas celui à base de cannabis… Des gelées et un sirop (8 kilos de poire par kilo de sirop) enrichissent la gamme. Vous partagerez la fierté et les secrets du liquoriste chaque dimanche à 13h (réservation préalable, autres horaires possibles pour groupes). 5€ avec dégustation. 60 Chaussée de Bruxelles, 1472 Vieux-Genappe. 067/830.637.

GERVIN Vincent Stiévenart dit volontiers qu’il est né dans un alambic de la distillerie familiale créée en 1976 pour produire un « Amer ». Le boucanier hennuyer, comme il se qualifie lui-même, a le sens du titre et de la formule. Goûtez donc sa « Drache nationale » (cassis-citron-fraise) à base de vin doux naturel (15º), son Quickie, son Rasta Spirit (apéro pomme et citron vert) ou encore son Sale Gosse, qui n’est pas une mauvaise graine, à base de cassis et d’alcool qui se boit seul ou en composition de cocktails. Sans oublier le gin « charismatic » à base de bière Bush. Une petite merveille. On visite (et on déguste) sur rv et pendant environ 1h30 (verre sérigraphié à emporter). 30b Grabd-Route, 7604 Baugnies (Péruwelz). 069/663.018.