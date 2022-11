La culture vous invite à sa table

La Belgique a suivi -lentement- le mouvement de ces lieux à manger implantés au cœur même d’infrastructures culturelles. Il s’agit le plus souvent de calmer l’appétit que l’art sous toutes ses formes aurait réussi à éveiller. Généralement, la nourriture est simple (en-cas, salades, plat du jour). Parfois l’ambition touche à la gastronomie. À Bruxelles, c’est le cas à « Bozar » où, dans un environnement Horta, Karen Torosyan distille une cuisine (étoilée) et le meilleur pâté-croûte de la capitale. Plus modeste, mais « vrai » restaurant quand même, le « Victor Bozar café » dans le même Palais. À deux enjambées, il vous faudra patienter jusqu’à la fin des travaux de rénovation pour redécouvrir la vue et la terrasse panoramique du restaurant du Musée des instruments de musique. Qu’à cela ne tienne, si vous appréciez l’altitude, « Albert » est fait pour vous.

Il niche au sommet de la Bibliothèque royale au Mont des Arts, privilégie une cuisine durable et est réputé pour son brunch du dimanche. Dans le même quartier, « Les Filles » propose une de ses cinq adresses bruxelloises à « Bel’Vue » (une sorte de musée de la Belgique) au bout du Palais royal avec des assiettes bio, locales, familiales et néanmoins gourmandes. Le long du Canal, « Kamilou » s’est installé au « Wiels », le centre d’art contemporain, au cœur même de l’ancienne salle de brassage, entre les cuves, pour un restaurant sans prise de tête. C’est encore Horta auquel on se réfère au Centre belge de la bande dessinée dans une brasserie accueillante. Et « Midi 50 » vous fait découvrir les cuisines du monde dans les musées du Cinquantenaire. Côté théâtres, « Le Public » sort du lot avec deux offres de restauration (dont l’une autour de tapas). Le « 22 » sert des plats franco-belgo-italiens au Théâtre des Martyrs, une cafetaria est à disposition au Théâtre National, tout comme le « Café » du KVS. La liste est longue et nous aurons l’occasion d’y revenir. Hors Bruxelles, « Le Petit Vingtième » agrémente la visite du Musée Hergé à Louvain-la-Neuve, tout comme on vous accueille modestement à table au Musée de la Photographie de Charleroi, à la Terrasse de Mariemont, à la Brasserie de l’Orangerie du Château de Seneffe, à la « Boverie » de Liège ou au « Cloître » (spécialités régionales) du Musée de la Vie Wallonne de Liège. Côté théâtres, on épingle les restaurants chaleureux et généreux de « Comédie Centrale » à Charleroi et à Liège. Et bien évidemment du tout récent « Baci » du Théâtre de Liège, évoqué ailleurs dans cette chronique.