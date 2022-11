Gastro-spectacle à Liège

C’est l’un des (rares) événements gastronomiques de la rentrée à Liège : « Baci » installé au premier étage du Théâtre de Liège, qui proposait déjà « Le Café des Arts » au rez-de-chaussée de ce bel immeuble néo-classique. À « Baci », le spectacle est dans l’assiette, pour utiliser un cliché. Et dans le cadre aussi, sous ses hauts plafonds moulurés, rejoints par des fresques rafraîchies par le jeune artiste Jo Delannoy. La jeunesse, et c’est réjouissant, est partout aux commandes. À commencer par Maxence Louis, le porteur de projet, qui avait attiré l’attention sur Verviers grâce à son Osteria Bacetto et, dans un autre registre, par le concept de burger « sprâtchî » (« écrasé ») ou smash burger installé dans la piétonne rue de la Casquette de Liège (et distribué à Bruxelles par Deliveroo). Ici, sous les ors et dorures, c’est de cuisine gastronomique aux accents méditerranéens qu’il s’agit. Le cadre est apaisant, élégant et velouté. Un menu unique est proposé en quatre actes, qui commence « à la vénitienne » par un trio de cicchetti d’accueil, au nombre desquels une olive trompe goût qui éclate littéralement en bouche. On n’aura pas manqué de vous proposer en apéritif un « Negroni » composé selon votre humeur. Il s’inscrit dans un chapitre vineux italianissime (parfois haut de gamme) qui intègre aussi les vins de Liège et qui se décline dans une sélection opportunément commentée par un personnel de salle, tout jeune lui aussi, discret, rapide, compétent et… ganté ! L’entrée, toute fraîche, affichait la rondeur du tourteau relevé de crème fumée, de piment (jalapeno) et d’agrumes (mandarine). La personnalité de la seconde entrée était remarquable : un « caramelle » de pâte légère, fourrée d’osso bucco et nappée de moelle et d’une persillade (gremolata), pour des bouchées fondant dans la bouche qu’elles emplissent de saveurs nuancées. Une pause glacée s’ensuit qui n’est pas sans rappeler les trous normands bien oubliés. Le plat principal présente un blanc de volaille épais et cuit comme il convient, sauce brune, à peine accompagné de champignons, d’une râpe de truffe d’automne et d’un émincé de pommes de terre au beurre passé au four (« pommes Anna »). Le dessert évoque lui aussi la saison dans une composition chocolatée, qui accepte le potiron et l’orange, à la fois solide, croustillante et compotée. Et on peut considérer que le trio sucré (dont un macaron) est un vrai second dessert. Franchement, c’est mieux que bon, plein de nuances, de délicatesse, dans des proportions qui n’alourdissent pas.

« Baci » (qui aura bientôt son bar) nourrira les conversations à n’en pas douter et n’a sans doute pas fini d’étonner. (Midi et soir du mercredi au samedi, menu unique actuellement à 55€ et 90€ avec les vins, eau servie à volonté pour 6€, formule abrégée avec le spectacle du théâtre. À Liège, Place du XX Août. Tél du Théâtre : 04/344.71.60).