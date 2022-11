Le week-end débute avec de faibles pluies et des températures fraîches, avant un temps plus sec est attendu sur l’ensemble du pays

Le temps deviendra toutefois généralement sec sur l’extrême nord-est dans l’avant-midi, puis aussi sur la moitié nord en fin d’après-midi. La masse d’air se rafraîchira depuis le nord où les maxima ne dépasseront pas 3ºC près de la frontière néerlandaise et seront proches de 5ºC dans le centre et de 7ºC le long de la frontière française.

La zone de pluie quittera notre pays par le sud au cours de la soirée et de la nuit. Quelques faibles précipitations hivernales seront néanmoins possibles sur les sommets. Des éclaircies se développeront progressivement sur l’extrême nord du pays. Ailleurs, la nébulosité restera plus abondante et en Ardenne, de la brume ou du brouillard pourront se former localement. Les minima seront compris entre -4ºC en Campine, -2 à 0ºC sur le centre ainsi qu’en Hautes Fagnes et 0 à 4ºC le long de la frontière française.