Bientôt 10 ans pour le géant Paulus, mis à l’honneur dans une exposition à la Maison de la Poterie à Bouffioulx

Lors du vernissage, en présence de l’échevine de la Culture Sabine Ancia et de Joëlle Janssens, guide et responsable du Service de la Culture, Murphy Smets a fait danser le peintre Pierre Paulus… en musique ! Ce géant a été commandé en octobre 2012 dans un atelier réputé en Catalogne. Celui-ci sera ramené en camionnette d’Espagne et les mesures pourront être prises pour réaliser son costume. Le buste est en polyester ainsi que la tête, et le bas utilise le système typique de chevalet. Le 23 mars 2013, le géant est enfin présenté à l’Athénée Royal Pierre Paulus de Châtelet. Le lendemain, il participe à la première Cavalcade. Les premiers pas se font sous la neige ! ».

Deux bières « Paulus »

Les autres thèmes abordés dans l’exposition sont la Sambre, l’industrie, la brasserie…

Deux nouvelles bières ont d’ailleurs été présentées : la Paulus brune et la Paulus blonde ! Elles ont été dégustées et vivement appréciées lors de la soirée, dans des chopes en grès de la poterie Biron. Un concours est organisé pour élire la photo « coup de coeur » du visiteur. Les photographes : Sandrine Blockerye, Christophe Champagne, Claude Champagne, Yves Delmotte, Jean-Christophe Depasse, Muriel Filée, Gwennaëlle Flaba, Stéphane Fravezzi, Maryline Gibon, Tristan Gilard, Dominique Hermant, Emile Latteur, Patrick Mac Kay, Didier Ocula, Karine Quévy, Maïté Spitaels, Patricia Vanespen.

L’exposition, gratuite, se visite jusqu’au 18 décembre 22, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17 heures, à la Maison de la Poterie, rue Général Jacques à Bouffioulx.