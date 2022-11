Angèle, Jenifer, Bigflo et Oli, Renaud…: Retour sur les grands gagnants des NRJ Music Awards 2022!

TF1 présentait la 24e édition des NRJ Music Awards ce vendredi 18 novembre, l’occasion pour les grands noms de la scène francophone, et pour ses jeunes artistes de se retrouver, et surtout, d’être mis à l’honneur. Absent pour cause de vilaine blessure, Nikos Aliagas avait délaissé l’animation, pour la première fois depuis le lancement de la cérémonie de récompenses, en 2000. A sa place, Camille Combal a assuré le show sur la scène du Palais des Festivals de Cannes, pendant une longue soirée, notamment marquée par la remise d’un Award d’honneur à Jenifer, mais aussi Renaud.

Le chanteur de « Manhattan Kaboul » a reçu le trophée des mains de Louane, qui venait de reprendre avec lui « Mistral gagnant ». « Je suis particulièrement émue de rendre hommage à l’un des plus grands messieurs de la chanson française » a affirmé la chanteuse avant de lui remettre le trophée. Quant à Jenifer, c’est Matt Pokora qui lui a donné sa récompense, tout en lui rendant hommage. « Tu as toujours été sincère, sensible, tu es quelqu’un qui a tout fait avec le cœur et qui n’a jamais triché » lui a-t-il déclaré.