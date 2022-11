Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Au MR, cette « double trahison » a surpris tout le monde. Le tweet est tombé alors que Georges-Louis Bouchez était sans doute à peine sorti de l’avion, à Abu Dhabi où il va assister au Grand Prix de Formule 1, sa passion. « La désignation d’Alexia prouve que nous sommes des libéraux avant tout. Elle aura les cartes Open VLD et MR car les deux formations politiques partagent le même idéal de liberté et de progrès ».

À écouter les réactions au parti, ce tweet ressemble surtout à une manière de sauver la face après un double coup très dur (certains MR parlaient de « trahison ») que personne ne semble avoir vu venir au MR, même pas le président.

Semaine pénible

Que s’est-il passé ? La semaine a été pénible pour le gouvernement et l’Open VLD. Le Premier ministre a été mis sur la sellette à cause de corrections apportées par Mme De Bleeker au budget qu’il avait lui-même présenté en octobre. La N-VA en a fait ses choux gras, notre budget devenant ainsi le pire d’Europe. Même si Alexander De Croo a remis les pendules à l’heure, ciblant publiquement l’erreur de sa secrétaire d’État, la crédibilité budgétaire du gouvernement et de son chef de file était mise à mal.