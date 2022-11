L’ASBL Seniors Service fête ses 30 ans à Anderlecht: «Après 30 ans d’existence nous pouvons affirmer que cela fonctionne»

L’asbl Seniors Service, crée en 1992, a commencé ses activités par la création du centre Soleil d’Automne. Celui-ci a vu le jour suite à une recherche lancée par l'ULB sur le parcours de la personne âgée dépendante et grâce à la volonté de la commune d’Anderlecht de coordonner les différents intervenants afin de garantir le maintien à domicile des seniors dans les meilleures conditions. C'est ainsi qu'est né le premier centre de jour de la région bruxelloise qui, au fil des années, est devenu le centre de référence au niveau européen pour la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.

L'équipe s'attache à offrir aux résidents une prise en charge globale de qualité, toutes disciplines confondues (kinésithérapie, logopédie, soins infirmiers). Cela comprend les repas ainsi que des activités quotidiennes pour stimuler les facultés cognitives et physiques et permettre à chacun de se sentir valorisé, de s’ouvrir aux autres, d’exprimer ses désirs et de retisser des liens sociaux.