Coupe du monde 2022: deux supporters français parcourent 7000 kilomètres à vélo pour rejoindre le Qatar, Didier Deschamps leur offre un petit cadeau (vidéo)

Deux supporters de l’équipe de France ont achevé jeudi leur périple de plus de 7.000 km à vélo pour aller encourager les Bleus à la Coupe du monde au Qatar. Mehdi Balamissa et Gabriel Martin, respectivement 26 et 27 ans, s’étaient élancés du Stade de France à Saint-Denis, lieu mythique du foot français, le 20 août, pour trois mois de vélo à travers l’Europe et l’Asie.

Après leur périple de plus de 7000 kilomètres à vélo, ces deux supporters français qui ont rejoint Doha depuis Paris à vélo ont été reçus et félicités à l’hôtel des Bleus par Didier Deschamps et son staff. Ils ont également reçu maillots signés par les joueurs de l’Équipe de France.