Un compositeur verviétois oublié redécouvert grâce aux archives de sa famille et à un pianiste français: «Ça a une valeur inestimable»

« Au-delà de la valeur marchande, cette découverte a une valeur inestimable pour l’histoire, pour Verviers et pour la musique en général. » L’historien Louis-Bernard Koch s’enthousiasme, et c’est peu de le dire, au sujet des partitions et correspondances du compositeur Willy Dortu qui viennent de réapparaître. Mais cette trouvaille extraordinaire, qui permet de (re)découvrir un compositeur complètement oublié du 20e siècle, on la doit à un autre Verviétois, le Docteur Louis-Marie Vassen. Qui a eu le nez fin… et un peu de chance.