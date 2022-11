Le Camso Speedway de Warneton aura son documentaire souvenir

Des autorisations, combinées à un bras de fer politique et à la désignation de coupables rejetant toutes responsabilités. L’histoire du circuit Camso speedway se lit comme un thriller politique dont la fin n’est pas encore là d’être connue. Pendant que le dossier d’approbation de la nouvelle licence passe de bureau en bureau, les organisateurs et les coureurs eux-mêmes sont laissés pour compte. Le bruit des moteurs rugissants et des supporters endiablés, autrefois typique de cette partie emblématique de Warneton, a dû laisser place à un silence pesant. Pendant des décennies, le circuit a pu attirer les meilleurs pilotes nationaux et internationaux, des pilotes pour qui un tour sur ce circuit était souvent une plume sur leur palmarès déjà bien rempli.

Un événement familial

« Le documentaire a été réalisé pendant plus d’un an, il est temps de ressortir les souvenirs et de se rassembler sur le circuit », a-t-il déclaré dans un appel sur Facebook. Cet appel n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd puisque des centaines de personnes se sont présentées, ainsi qu’une vingtaine de véhicules. Des messages ont été tagués sur les murs, des affiches et des photos du passé ont été accrochées aux clôtures et l’endroit est devenu une réunion pour de nombreuses personnes qui ont appris à se connaître sur ce circuit. Un événement familial où l’accent était mis sur l’histoire et les souvenirs. Les courses de voitures y étaient strictement interdites.