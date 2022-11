Après avoir posté une annonce sur le marketplace de Facebook, Alexia n’a reçu «que des tentatives de fraude»: «Je n’ai plus envie d’y vendre des articles!» (photos)

C’est via le bouton « Alertez-nous » qu’Alexia nous transmet ces informations. « Je suis certaine que je ne suis pas la seule à recevoir quotidiennement ce genre de demande. Je voudrais mettre en garde ceux qui seraient tentés de croire que c’est vrai ! » La vente de petit mobilier d’Alexia tourne assez mal. Cette femme de 30 ans désespère à l’idée de ne pas réussir à vendre ces articles à cause de « comptes piratés ». Elle explique : « C’est toujours la même rengaine. On me demande si l’article est disponible, je réponds que oui. Puis c’est le message électronique, toujours le même, avec quelques détails qui changent. »

Pour étayer ses propos, elle nous envoie de nombreuses captures d’écran.

Le problème, c’est qu’au début, elle n’avait pas vu la supercherie. « Le premier article mis en vente, une dame m’a contacté en me disant qu’elle mettait 5 euros en plus pour que je réserve l’article. Ça ne me semblait pas faux, vu le fil de notre conversation. Puis, le « fameux faux message » est arrivé. Je n’ai pas fait confiance, et j’ai bien fait ! Depuis, je ne réponds plus à ce type de message. »

Incompréhension Pour Alexia, la situation est désespérante : « Je ne comprends pas qu’il n’y ait pas plus de contrôle. Sur une soixantaine de messages, la quasi-totalité était des tentatives de ce genre. Ils vous demandent un numéro de compte pour « payer l’article » et le réserver, mais c’est l’inverse qui se produit, ils vous vident votre compte ! »