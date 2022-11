Journée de sensibilisation et dépistage gratuit du cancer de la prostate à Mons: osons en parler!

Les seuls facteurs de risques reconnus par les sociétés savantes sont l’hérédité (cancer de la prostate ou du sein) et l’ethnie. En effet, l’incidence du cancer de la prostate varie d’un continent à l’autre et d’une population à l’autre. Il est par exemple beaucoup plus fréquent chez les populations africaines. À l’inverse, les populations caucasiennes et asiatiques ont un risque moindre de développer la maladie. Dans ces deux cas, un dépistage précoce dès l’âge de 45 ans est fortement recommandé.

L’importance du dépistage

L’objectif du dépistage est de pouvoir diagnostiquer un cancer à un stade précoce, même s’il ne produit pas encore de symptômes. Se faire dépister, c’est favoriser les chances de guérison et limiter les séquelles de certains traitements.

Concernant le cancer de la prostate, le dépistage comprend un dosage du PSA (l’antigène spécifique de la prostate) effectué par prise de sang dans un laboratoire et un toucher rectal effectué par un médecin ou un urologue. Ces deux examens sont essentiels et complémentaires. Couplés, ils augmentent les chances de dépistage de la tumeur à un stade précoce. « En effet, il arrive que l’on détecte un cancer grâce au toucher rectal alors que le dosage du PSA reste inférieur au seuil de la normalité. À l’inverse, il est également possible que le dosage du PSA donne l’alerte, avec un toucher rectal rassurant », précise le Dr Naudin.

Osons en parler !

Cette journée de sensibilisation et de dépistage permettra aux personnes participantes de discuter avec des spécialistes urologues et donnera la possibilité de réaliser un examen complet. Un test PSA, suivi d’une consultation, pourra être effectué gratuitement auprès des hommes âgés de 50 ans et plus.

« La présence de nos spécialistes dans le hall du CHU Ambroise Paré a toute son importance, car les hommes ont plus de mal à parler des pathologies qui touchent leur intimité, comme dans ce cas-ci, le cancer de la prostate », précise Samy Kayembe, président du CHU Ambroise Paré. « Pouvoir discuter librement avec des professionnels et rendre accessibles les informations liées à cette maladie est une réelle plus-value pour la population de Mons-Borinage », conclut Samy Kayembe.

Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez l’homme. En Belgique, 9.500 personnes sont touchées chaque année par cette maladie. Le risque de contracter ce cancer augmente avec l’âge, raison pour laquelle il est majoritairement détecté après 50 ans.