Christelle Dabos, l’auteure belgo-française, est venue présenter son livre, lors d’un café littéraire à Fontaine: «Ophélie, c’est un peu moi»…

« Les cafés littéraires sont toujours des moments privilégiés de rencontre avec les auteurs. On s’y retrouve donc pour partager un café, un thé et un moment littéraire » précise Emmanuelle Caron, animatrice du Centre Culturel/Point 9.

JCH

On y trouve des reflets de notre Histoire (aussi bien avec des références à Louis XIV qu’à Jules Verne), des objets capricieux, des illusions d’optique, des mondes flottants, des luttes de pouvoir et des énigmes à tiroirs… « Tout a commencé avec un visage qui sortait d’un miroir, en l’occurrence celui de Ophélie, qui possède un don particulier » confiait Christelle Dabos. « Cette jeune fille, c’est un peu moi, avec mes imperfections et ma maladresse quasi pathologique (rires !) ». Interviewée par deux jeunes lectrices Elycia Venant et Elinore Loncke, à la bibliothèque de Fontaine-l’Evêque, l’auteure racontait son parcours. « Bibliothécaire n’ayant jamais obtenu de poste, j’ai consacré, dès lors, mon temps libre à l’écriture. J’ai participé à un concours littéraire chez Gallimard que j’ai remporté. Je me suis lancé dans cette passionnante aventure. Cette histoire m’a habitée pendant douze années, et elle m’habite encore… »