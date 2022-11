Diam’s: après la sortie de son documentaire, «Salam», sur Prime Video, elle dévoile un nouvel album

Belle semaine pour les fans de Diam’s ! Ce vendredi 18 novembre, ils ont enfin pu découvrir son documentaire « Salam », présenté au Festival de Cannes en mai dernier, puis sorti en salles pendant seulement deux jours cet été, avant une mise en ligne sur BrutX. Une diffusion limitée qui avait empêché le public de découvrir le parcours de conversion de l’artiste. Désormais disponible sur Prime Video dans le monde entier, le documentaire se présente presque comme un journal intime dans lequel l’ex-rappeuse raconte enfin son histoire, après un arrêt brutal de sa carrière musicale, une conversion à l’islam, une nouvelle vie de famille, et plus de 10 ans de silence. « Pour la première fois face caméra, elle se confie, sur la gloire, la psychiatrie, la quête de sens et sa conversion à l’Islam. Elle nous entraîne sur les traces de Diam’s et révèle dans ce récit intime et pudique les secrets de son histoire. » décrit le synopsis.

Tout au long du récit, ponctué par ses nombreux voyages, Mélanie Georgiades, de son vrai nom, lit quelques textes, sur de douces mélodies. Une forme de slam que les fans peuvent désormais découvrir en intégralité sur les plateformes de streaming. C’est donc un album surprise, composé de dix morceaux, qui accompagne la sortie de « Salam » sur Prime Video. Dans un style complètement différent de celui qu’on lui connaît, Diam’s ne pose sa voix que sur trois titres de l’album, « À force de courir », « De plus en plus » et « J’me sens coupable ». Les autres pistes, sont des mélodies instrumentales entendues dans le documentaire, et co-composées par elle.