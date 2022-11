Soins à domicile : vous êtes 30,3% à demander que le pharmacien fasse le lien avec le médecin et l'infirmière.

Dans ce contexte, ils sont de plus en plus nombreux à se rendre compte que le pharmacien peut rendre d’autres services au quotidien. Il n’est pas qu’un délivreur de produit pharmaceutique ou de conseiller de médication ou de posologie, lorsqu’on revient, ou que l’on ne veut pas se rendre immédiatement chez son médecin. Il peut aussi, par exemple, donner des conseils en matière de livraison d’appareils pour les soins à domicile : jusqu'à 12 000 articles sont disponibles (aérosol, fauteuil roulant, marcheur, lits d'hôpital, vélos d'appartement, lève-personnes...).

Ce rôle n’est pas encore bien connu du grand public parce que le pharmacien ne cherche pas toujours à le mettre en avant, voire à la développer. Toutefois, pour ceux qui le connaissent et apprécient ce rôle, ils sont 30,3% à dire qu’ils espèrent que le pharmacien peut les aider pour les soins et le matériel à domicile en faisant le lien avec le médecin et l’infirmière. "Cette interaction avec d'autres acteurs garantit le bon déroulement du traitement ou de la guérison. Par ailleurs, le pharmacien est aussi formé pour ce type de collaboration qui s'inscrit pleinement dans son rôle d'acteur de première ligne" précise Olivier Delaere, le CEO de Febelco, cette entreprise belge qui est le plus grand grossiste-répartiteur de médicaments.