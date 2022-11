Coupe du monde 2022: la sélection argentine se prépare à la compétition...en organisant un barbecue (vidéo)

Lionel Messi et l’Argentine peuvent prétendre à la victoire finale lors de cette Coupe du monde au Qatar qui démarre ce 20 novembre. Alors que de nombreuses équipes séjournent dans des hôtels luxueux, l’équipe argentine a choisi une université comme camp de base pour le Mondial. Un choix qui ne semble pas anodin.

de videos

La Fédération argentine de football a choisi l’université du Qatar à Doha comme camp de base durant cette Coupe du monde. Cette université dispose notamment 90 chambres, des dernières installations sportives, de sa propre piscine olympique ainsi que d’un stade de football pouvant accueillir 10 000 spectateurs. Mais en vérité, la sélection argentine va surtout pouvoir profiter d’une ambiance chaleureuse et organiser un barbecue.

Comme l’explique Tycsports et Dario Olé, la sélection argentine a apporté avec elle plus 900 kilogrammes de viande argentine au Qatar. Cinq grils ont également été apportés et même un chef spécialisé dans les asados est monté à bord. Les joueurs argentins disposent donc d’un espace spécial à l’université du Qatar, consacré aux asados, un barbecue traditionnel visant à faire de la bonne cuisine et à resserrer les liens entre les équipes.

Le sélectionneur national Lionel Scaloni valorise l’esprit d’équipe. « Le barbecue crée une atmosphère d’unité, d’alchimie collective. Cela fait partie de notre culture argentine. Je n’aime rien de mieux que de manger un barbecue, mais ça va plus loin que ça. Il s’agit du temps que nous passons ensemble, où nous pouvons parler, rire, nous détendre et nous connecter les uns aux autres ».