«Star Academy»: le prof de danse, Yanis Marshall, raillé par les internautes après son passage aux NRJ Music Awards

Avant de retrouver Nikos Aliagas, exceptionnellement absent pour cette 24e édition des NRJ Music Awards, pour la demi-finale de la « Star Academy » ce samedi soir, Yanis Marshall a fait une apparition remarquée lors de la cérémonie de remise de prix, le vendredi 18 novembre. Après son passage déchaîné sur le tapis rouge du Palais des Festivals de Cannes, le danseur a créé un léger malaise lors de son passage sur scène. C’est à lui qu’avait été confiée la tâche de présenter un des prix les plus importants de la soirée, celui de l’Artiste féminine francophone de l’année, pour lequel étaient nommées Aya Nakamura, Amel Bent, Camelia Jordana, Clara Luciani, Juliette Armanet, Izia et Angèle.

Avant de remettre le prix à la chanteuse bruxelloise, le prof de la « Star’Ac » avait prévu un petit sketch, transposant les codes du télécrochet dans cette autre compétition autrement plus prestigieuse. Il s’est ainsi donné la tâche de noter ses artistes accomplies sur des critères cocasses. « On va faire les évaluations de la semaine. » a-t-il lancé, avant d’enchaîner : « Clara, très beau mouvement de frange, continue. Juliette, tu as mis du disco dans ma vie, tu ne seras pas nommée cette semaine. Aya ! J’ai kiffé la dégaine, kiffé la dégaine ! Amel, c’est pas 1, 2,3, c’est 5, 6, 7 y’a quoi. Izia, belle énergie ma chérie, peut-être un peu trop, tu as rendez-vous dans le bureau du directeur. Angèle, évaluation iconique, ne change rien. Camelia, tu sécherais pas les cours ? Je t’ai vue y’a 4 jours dans le Marais avec mon chien ! »