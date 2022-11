David Leisterh devient chef de groupe du MR au Parlement bruxellois

Cette dernière a rejoint les rangs de l’Open Vld et du gouvernement fédéral où elle remplace Eva De Bleeker au poste de secrétaire d’Etat au Budget.

«Notre groupe veut être le réveil matin du gouvernement: nous faisons face à un exécutif amorphe, qui n’est pas à la hauteur des enjeux majeurs que nous vivons aujourd’hui. Notre groupe va les marquer à la culotte pour exiger de meilleurs résultats pour les Bruxellois», ajoute-t-il en assurant avoir, à un an et demi des élections, «les plus grandes ambitions pour Bruxelles».